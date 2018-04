Renato admite má fase e diz aceitar reserva no Botafogo Em 2011, Renato era titular absoluto no Botafogo. No ano passado, o experiente volante mesclou bons e maus momentos, devido principalmente às lesões. Em 2013, depois de se recuperar de lesão no quadril, o jogador de 34 anos agora está no banco. O técnico Oswaldo de Oliveira tem escalado Marcelo Mattos e Gabriel, mas Renato garantiu não se incomodar com a condição atual.