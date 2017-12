Renato agora quer marcar gols de falta No final do treino de hoje o volante Renato foi um dos jogadores que treinaram cobranças de falta, o que não é uma de suas características. Depois, explicou que o técnico Leão cobra esse tipo de treinamento, mas ele vinha sentindo uma dor no tornozelo e estava se poupando. "Agora melhorou bastante e voltei a treinar", disse ele, esperando uma oportunidade para fazer um gol de falta. "O aproveitamento foi bom e, quando der, espero marcar um de falta, coisa que ainda não fiz no Santos", disse o atleta. Sempre discreto, Renato nem parecia o único jogador santista que jogou nas duas últimas partidas da seleção. "Procurei fazer o melhor, cumprindo a função tática que me foi passada", comentou. Ele confessou que sempre buscou uma oportunidade no selecionado e ela chegou no jogo contra o Uruguai. "Acho que fiz minha parte e espero voltar a ser lembrado na próxima convocação". Depois do treino de hoje, ele já mostrava sua preocupação com o jogo de domingo contra o Fluminense. O período em que serviu a seleção não deverá provocar mudanças no time santista. "Na seleção, minha função foi um pouco diferente, mas não haverá problemas no Santos, pois a equipe está bem entrosada, engatilhada e vamos jogar o futebol de sempre". Enquanto seu companheiros falam mais na atenção que o Santos deve ter com Romário nessa partida, Renato entende que é preciso de uma atenção especial também nos armadores, nos atletas que vêem de trás. "É preciso neutralizar esses jogadores para que o Romário não possa receber as bolas". Renato espera um jogo difícil porque o time carioca precisa vencer, mas como seus companheiros, não abre mão de uma vitória. "Com o reforço de todos os jogadores que estavam na seleção, temos de ganhar para continuar sonhando com o título". Outra preocupação do volante é com os cartões amarelos. Ele e mais sete santistas estão pendurados e qualquer ausência pode comprometer a equipe nessa fase do campeonato em que não pode mais empatar. "Temos sempre que antecipar, como vínhamos fazendo, e não tomar cartão por reclamação", disse ele, completando: "se tiver que ser punido, que seja por uma jogada de perigo de gol, mas não podemos reclamar com o juiz e desfalcar a equipe". E lembrou que o grupo de jogadores do Santos não é composto apenas pelos onze titulares. "Quem entrar nas partidas, vai dar conta do recado como têm dado até aqui". O treinamento de hoje foi bem descontraído e Renato chegou até a fazer malabarismo. "A motivação é grande nessa reta final e a gente não pode ficar se descuidando porque qualquer deslize pode fazer o Cruzeiro campeão antecipadamente". Acha que é preciso manter a tática adotada até aqui, de não pensar no Cruzeiro. "Temos de fazer nossa parte e, claro, torcer para que o adversário tropece". Para o volante, "é preciso continuar vencendo para, no final do campeonato, conquistando ou não o bi, sairmos de cabeça erguida pela boa campanha que realizamos".