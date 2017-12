Renato ainda não está garantido na seleção Para quem se entusiasmou com a partida de Renato, que deu - como lhe foi pedido - mais qualidade ao passe e mais velocidade na saída de bola desde a defesa, é bom não acreditar muito que ele esteja em campo na próxima partida da seleção brasileira. "Não posso garantir que ele será titular. O Renato foi muito bem no primeiro tempo, com um ritmo alucinante, mas não conseguiu manter a sua velocidade e rendimento no segundo tempo. Caiu e foi substituído pelo Juninho, que é um jogador também de alta qualidade", disse Parreira, após o jogo com o Uruguai em Curitiba, sem citar o nome de Emerson, o antigo titular. Renato concorda com Parreira. "Realmente, eu me cansei. Não joguei os dois tempos da mesma forma e acabei deixando o Gilberto Silva sozinho. Não sei se serei titular, ainda é muito cedo para pensar nisso. Só posso dizer que tive a minha oportunidade e fiz de tudo para agradar. Agora, volto para o Santos com a intenção de continuar jogando bem para voltar à seleção. É preciso provar sempre." O volante do Santos reclamou bastante do gramado e riu ao ser lembrado de que esse mesmo gramado ruim pode ajudar o seu time na briga pelo título brasileiro. Afinal, é nesse campo, do estádio Pinheirão, que o Paraná recebe o líder Cruzeiro no domingo. "Tomara que atrapalhe o Cruzeiro também, mas não adianta ficar pensando nisso. Nós temos é que vencer o Fluminense na Vila. E não vai ser fácil, não", adiantou Renato. Emerson, a poucos metros de Renato, não caiu na provocação de um repórter gaúcho. "Então, Emerson, está provado que a culpa não é tua. Saíste e o time não venceu", disse o jornalista. O volante da Roma olhou para ele, parecia ter vontade de concordar, mas recuou. "Não acho que seja por aí. Eu não saí porque estava mal, foi uma opção do treinador em acertar algumas coisas. Acho que o Brasil jogou bem, teve um primeiro tempo muito bom, mas depois começou a falhar e deixou o Uruguai jogar. Foi um erro que não pode acontecer, porque estavam em campos jogadores de muita experiência, gente acostumada a decisões. Falhamos nesse aspecto, com certeza." O volante confirmou mesmo que está deixando a Roma. E justifica a saída sem perder a pose. "A Roma está com problemas financeiros e pode até começar a atrasar salários. Vieram falar comigo e explicaram que precisam vender um jogador para fazer caixa. Eu fui o escolhido porque sou um dos poucos do elenco que tenho um bom mercado. Se sair mesmo, vou continuar jogando da mesma forma em meu outro time. Com muita seriedade", revelou Emerson.