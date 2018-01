Renato aliviado com súmula do clássico O técnico Renato Gaúcho estava aliviado, nesta quinta-feira, com a sumula do árbitro Wagner Tardelli. Nela constava que o treinador foi expulso por excesso de reclamação e não por ofensa contra a arbitragem no clássico entre Vasco e Botafogo, realizado na quarta, no estádio Luso-Brasileiro. Isso, certamente, reduz sua chance de ser suspenso pela Justiça Desportiva. "Não fiz nada demais. Não o ofendi, apenas abri os braços. Posso até ter exagerado, mas todo treinador faz isso. Nunca faltei respeito com nenhum árbitro", declarou Renato Gaúcho, que deve escalar o lateral-direito Wagner Diniz, recuperado de contusão, no jogo contra o Juventude, neste domingo, em São Januário.