Renato Augusto aceita proposta milionária e deve ir para a China

O meia Renato Augusto está perto de trocar o Corinthians pelo futebol chinês. O jogador aceitou a proposta salarial de mais de R$ 2 milhões mensais do Beijing Guoan e agora aguarda um acordo entre os clubes. A equipe chinesa promete formalizar ainda nesta terça-feira uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 34,6 milhões na cotação atual) pelos direitos federativos do jogador, destaque do Campeonato Brasileiro.

Se o negócio for concretizado, Renato Augusto deve se reapresentar no CT Joaquim Grava, nesta quarta-feira, apenas para se despedir dos companheiros. O Corinthians tem direito a 50% do valor e receberá algo em torno de R$ 17 milhões – 40% são do Bayer Leverkusen e os outros 10% pertencem ao Flamengo, clube formador do meia.

Eleito o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro, Renato Augusto chegou a declarar que só deixaria o Corinthians se recebesse uma boa oferta de um grande clube europeu. Mesmo com o receio de perder espaço na seleção brasileira – a comissão técnica já deixou claro que jogadores que atuam em mercados menos competitivos podem ser preteridos -, o meia balançou com a proposta salarial milionária.

Depois da saída de Jadson para o Tianjin Quanjian, a China ainda poderá tirar outro titular do Corinthians. O volante Elias tem uma proposta do Hebei China Fortune e avalia a possibilidade de atuar no Oriente.