Renato Augusto vê 'obrigação maior' no Brasileiro

Renato Augusto evitou dizer nesta quinta-feira que, após a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians tem a obrigação de conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas o jogador reconheceu que a responsabilidade da equipe de ser campeã nacional é maior.

“Esse ano, temos uma obrigação um pouco maior de título. Ano passado, suamos para chegar à Libertadores, quase ninguém acreditava. Agora, o pensamento é muito mais de ser campeão do que de alcançar a vaga na Libertadores”, disse.

Após um início de campeonato irregular, o Corinthians é hoje líder do Brasileiro com quatro pontos de vantagem sobre o Atlético-MG, segundo colocado (43 a 39). Renato Augusto destacou o fato de a equipe ter passado por uma reformulação com a competição em andamento, depois das saídas de três titulares: Guerrero, Sheik e Fábio Santos.

“Tivemos um desmanche de elenco. Quem sobrou, construiu uma equipe forte. No Brasileiro, uma equipe poder errar e se recuperar lá na frente”, disse.

O Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrenta o Chapecoense, em Santa Catarina. O volante Bruno Henrique cumpre suspensão e está fora do jogo.