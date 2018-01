Renato Augusto diz ter realizado sonho na Venezuela Autor do segundo gol da vitória do Flamengo por 2 a 1, sobre o Maracaibo, quarta-feira, na Venezuela, o meia Renato Augusto disse ter realizado um sonho. O jogador, de 19 anos, revelou seu antigo desejo de marcar pelo menos uma vez na Copa Libertadores da América. ?Cresci ouvindo sobre a importância do título da Libertadores de 1981, e sempre tive o sonho de um dia disputar esta competição. Marcar um gol, ainda mais sendo o da vitória que deixou o Flamengo na primeira colocação do grupo, é uma sensação inexplicável?, festejou Renato Augusto. ?Tudo na minha carreira tem acontecido muito rápido. Estou há apenas oito meses no time profissional, pude ajudar o time a conquistar a Copa do Brasil, a Taça Guanabara deste ano e espero também ter minha parcela de contribuição num possível título da Libertadores, que seria sensacional.? Apesar da vitória, o técnico do Flamengo, Ney Franco, apontou alguns erros da equipe durante o confronto contra o Maracaibo, mas disse estar satisfeito. Ele destacou que, quando o time estrear na fase final da Libertadores, os jogadores estarão no nível ideal para a conquista do título.