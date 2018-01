Renato Augusto é eleito Bola de Ouro do Brasileirão 2015

O meia Renato Augusto, do Corinthians, ganhou nesta segunda-feira o troféu Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro, tradcional prêmio concedido pela Revista Placar e também pelo canal ESPN. "Só tenho de agradecer aos meus companheiros e também aos diretores do Corinthians, que acreditaram em mim num momento em que eu mesmo já estava deixando de acreditar", afirmou o jogador.

O Corinthians, campeão Brasileiro com recorde de pontos (81), emplacou quatro jogadores na seleção do Bola de Prata: Gil, Jadson, Elias, Renato Augusto. A revelação do campeonato foi o atacante do Santos, Gabriel, o Gabigol. E o prêmio de Chuteira de Ouro ficou o atacante do Santos, Ricardo Oliviera, artilheiro do Brasileirão, com 20 gols.

Confira os vencedores de todas as categorias:

Bola de Ouro - Renato Augusto (Corinthians)

Chuteira de Ouro - Ricardo Oliveira (Santos)

Revelação do Ano - Gabriel (Santos)

Goleiro - Marcelo Grohe (Grêmio)

Lateral Direito: Rafael Galhardo (Grêmio)

Lateral Esquerdo: Douglas Santos (Atlético-MG)

Zagueiros – Gil (Corinthians) Pedro Geromel (Grêmio)

Volantes – Elias (Corinthians) e Rafael Carioca (Atlético-MG)

Meias – Renato Augusto (Corinthians) e Jadson (Corinthians)

Atacantes – Luan (Grêmio) e Lucas Pratto (Atlético-MG)