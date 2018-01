Renato Augusto e Uendel desfalcam Corinthians em jogo

O técnico Tite não poderá contar com o lateral-esquerdo Uendel e nem com o meia Renato Augusto para a partida do Corinthians contra o Avaí, neste domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O líder do Brasileirão busca a vitória para se sagrar campeão simbólico do primeiro turno do campeonato.

Uendel sofreu um edema muscular na coxa direita durante o jogo contra o Sport, na quarta-feira, e não conseguiu se recuperar a tempo de jogar neste fim de semana. Ele ficou fora também da atividade realizada na manhã deste sábado e foi cortado da equipe que viajará para Santa Catarina.

Renato Augusto passou a sentir dores musculares na sexta-feira. Ele se ausentou também do treino deste sábado, fazendo apenas atividades na academia do CT Joaquim Grava. O departamento médico decidiu preservá-lo por causa da sequência de jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com estas baixas, Tite deve dar chance a Guilherme Arana na lateral e Rodriguinho no meio-campo. O provável time do Corinthians deve ter neste domingo: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Guilherme Arana; Bruno Henrique, Elias, Jadson e Rodriguinho; Malcom e Luciano.