Renato Augusto pode voltar ao Flamengo neste domingo

O meia Renato Augusto pode ser a principal novidade do Flamengo, neste final de semana, contra o Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A revelação rubro-negra contundiu o joelho direito na semifinal da Taça Rio e só participou dos minutos finais da partida entre Flamengo e América, no Maracanã, pela Copa Libertadores. "Nada na minha vida foi fácil. Sempre conquistei as coisas tendo que suar muito. Mesmo sofrendo essas lesões vou seguir trabalhando para jogar e dar o máximo em campo. Um jogador novo como eu sofrer essas lesões sempre atrapalha, mas confio que vou ter um ano bom, ajudando o time a se sair bem no Brasileiro", afirmou o armador, que também sofreu grave lesão na face no início do ano. Renato Augusto vem sendo substituído por Marcinho, principal destaque do time nas últimas partidas. Por isso, só volta a jogar se estiver completamente recuperado da contusão.