Renato Augusto se diz pronto para estrear no Corinthians no domingo

SÃO PAULO - Apesar de revelar certa preocupação com a parte física, o meia Renato Augusto afirmou estar pronto para estrear com a camisa do Corinthians neste fim de semana. O reforço ainda não sabe se será titular, mas está confirmado na partida contra o Mirassol, domingo, fora de casa, pelo Paulistão.

"Minha preocupação maior é com a readaptação. Tem a parte física, claro, porque vim de férias, e as lesões que tive. A parte tática, que muda um pouco em relação ao que eu vinha jogando lá [Bayer Leverkusen]. E também a parte técnica. Estou muito tempo sem jogar. O gramado e a bola são diferentes", ponderou o meia.

Renato Augusto só saberá se vai ser titular no treino deste sábado. Durante a atividade, o técnico Tite vai dar as orientações táticas para seu posicionamento no time que deve jogar no 4-3-3. "Ele vai conversar comigo amanhã. Só me deu alguns toques até agora", declarou o meia, que teme sofrer com a falta de entrosamento no domingo. "É melhor jogar em um time que está entrosado, com as coisas bem marcadas".

A entrada de Renato Augusto deverá causar algumas modificações no time que perdeu da Ponte Preta, na quarta-feira. Se começar no banco de reservas, a tendência é que Tite repita o time da rodada passada. Caso saia jogando, ele pode entrar na vaga de William Arão ou Welder. No segundo caso, Guilherme Andrade vai para a lateral esquerda. Renato Augusto formaria o meio-campo com Arão e Guilherme. Zizao, Giovani e Romarinho sairiam como um trio ofensivo.