Renato Augusto sente dores no quadril e vira dúvida para clássico

O Corinthians pode ter um desfalque de peso para o clássico de domingo com o São Paulo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Renato Augusto reclamou de dores no quadril durante a noite de terça-feira e, após ser avaliado pelo médico Joaquim Grava, foi encaminhado ao Hospital São Luiz para passar por exames.

O jogador não participou do treino desta quarta-feira e Tite escalou Danilo entre os titulares durante o coletivo. Não há previsão de quando Renato Augusto estará liberado para retornar aos treinamentos.

O meia vive grande fase e é um dos destaques da boa campanha do Corinthians no Brasileirão. A equipe está na vice-liderança com 33 pontos, dois a menos do que o Atlético-MG. Na última rodada, Renato Augusto marcou pela primeira vez no campeonato e abriu caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Itaquerão.

"Eu sabia que ele não iria treinar e faria exames. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Contamos com ele, é um cara fundamental no esquema, vem mantendo sequência boa", comentou o goleiro Cássio.