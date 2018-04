Renato Augusto só deve voltar ao Corinthians no 2º jogo contra o Boca

SÃO PAULO - O Corinthians conta com Renato Augusto apenas para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no dia 15 de maio. O meia ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e está descartado pelo departamento médico das partidas de domingo contra a Ponte Preta, em Campinas, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e do dia 1º de maio, contra o Boca Juniores, em Buenos Aires. Até mesmo se o Corinthians passar pela Ponte o atleta não poderá jogar a semifinal do Paulista, agendada para o dia 5 de maio.

"Foi uma lesão grande, ele ainda sente. É preciso ter um pouco mais de paciência", disse o médico Júlio Stancati. Na ausência de Renato Augusto, cabe a Romarinho dividir com Danilo a responsabilidade de armar as jogadas de ataque da equipe. Será assim, por exemplo, domingo em Campinas.

Na última rodada, Romarinho ficou no banco diante do Atlético Sorocaba, substituído por Alexandre Pato. O técnico Tite, porém, não aprovou o trio de ataque formado por Emerson, Guerrero e Pato. Para ele, com essa formação o time ficou muito exposto e perdeu poder de criação.

Para domingo, Tite não deverá contar com o goleiro Cássio (machucado) e o atacante Jorge Henrique (suspenso). A provável escalação do Corinthians para a partida contra a Ponte será: Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho; Emerson e Guerrero.