Renato Augusto treina com bola, mas desfalca Corinthians contra o Santos

SÃO PAULO - O meia Renato Augusto, do Corinthians, voltou a treinar com bola e foi a novidade do rachão desta terça-feira, véspera do clássico contra o Santos. No entanto, ele ainda não está pronto para jogar. Segundo a comissão técnica, Renato ainda vai ficar fora de pelo menos mais três partidas (Santos, Ponte Preta e Bragantino). A ideia é que ele estreie em 2014 na sétima rodada do Campeonato Paulista, contra o Mogi Mirim, ou na oitava, no clássico contra o Palmeiras, dia 16 de fevereiro.

Renato Augusto vem fazendo uma "super" pré-temporada a fim de evitar lesões. Por isso ele recebeu tratamento especial neste início de ano. Só ano passado ele sofreu três lesões (na coxa, na face e no joelho). Quem tem atuado na sua posição neste início de temporada é o meia Rodriguinho, que ganhou elogios do técnico Mano Menezes a ponto de deixar o meia Douglas no banco de reservas.

O lateral-direito Fagner não participou do rachão e, por enquanto, não tem presença confirmada no clássico, embora sua documentação tenha sido regularizada nesta terça-feira. Já o lateral-esquerdo Uendel, recuperado de uma pancada na coxa direita, vai para o jogo da Vila Belmiro.