Renato Cajá desfalca a Ponte Preta em jogo contra o Atlético-MG

A esperança da torcida em rever o meia Renato Cajá com a camisa 10 da Ponte Preta deve ser adiada. Ele não participou do treino da tarde desta quarta-feira que movimentou os reservas e, portanto, está fora dos planos para o compromisso diante do Atlético Mineiro, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Mesmo liberado, finalmente, após 25 dias no departamento médico, ficou claro a disposição da comissão técnica em fazer uma transição física mais lenta com o jogador. Ele deve ficar mais uma semana fortalecendo a musculatura, para evitar algum risco de sofrer nova lesão que poderia deixá-lo ainda de fora por mais tempo.

Cajá vinha tratando uma lesão no tendão da patela do joelho esquerdo. A região inchava e provocava fortes dores. "Eu fico à disposição do Gilson (Kleina) para este jogo inclusive", disse Cajá, embora fora dos planos.

Já o volante Fernando Bob participou normalmente do treino contra o time sub-20 e praticamente garantiu sua volta ao time no lugar de Naldo, suspenso com três cartões amarelos. Léo Gamalho pode pegar a vaga de Lucca, artilheiro do time com 10 gols, e também suspenso. Na lateral-esquerda, Jeferson deve ser improvisado, como já aconteceu outras vezes. Acontece que Danilo Barcelos ficará de fora por ter vínculo com o Atlético.

Com 27 pontos, em 11º lugar, a Ponte Preta espera vencer o time mineiro para ficar mais distante da zona de rebaixamento. Na última rodada, em casa, ela aproveitou o fato de enfrentar o time reserva do Botafogo para vencer por 2 a 1.