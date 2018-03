Renato celebra vitória e diz que Grêmio precisa de tempo para evoluir

A atuação do Grêmio em ritmo lento foi suficiente para o time estrear no Campeonato Gaúcho com vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga, na noite de quinta-feira, e parece não ter preocupado Renato Gaúcho. O treinador avaliou que o time ainda vai demorar para encontrar o ritmo ideal neste início de temporada e revelou que os jogadores estavam desgastados após o duelo na Arena Grêmio. Ainda assim, fez críticas ao desempenho na etapa inicial.

"O time vai se soltando. Não gostei do primeiro tempo. Conversei no intervalo e voltamos melhores. Fizemos o segundo gol e isso deu uma tranquilidade maior. Eu já esperava a perna pesada, a falta de ritmo de jogo. O mais importante foi a vitória. Tem que dar um desconto para o grupo. Está todo mundo num cansaço monstro", disse.

Na noite de quinta, o Grêmio abriu o placar graças a um gol contra no primeiro tempo, definindo a sua vitória com o gol de Fernandinho na etapa final. Após o duelo, Renato destacou a instrução para os jogadores valorizarem a posse de bola.

"Com o desgaste, tem que ter a bola no pé. Temos que valorizar a posse e pedi isso para o elenco, mas para tocar com objetividade. Não fomos tão bem no primeiro tempo, mas no segundo foi melhor", afirmou.

Após a estreia vitoriosa, o Grêmio voltará a atuar pelo Campeonato Gaúcho no próximo domingo, quando vai visitar o Caxias.