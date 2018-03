Renato Chaves treina no campo e pode reforçar Fluminense na semifinal

O técnico Abel Braga pode ter um importante reforço para escalar o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, contra o Madureira. O zagueiro Renato Chaves está em recuperação de um problema no joelho direito e pode ser uma novidade inesperada para o confronto marcado para este sábado.

O último jogo de Renato foi no dia 5 de fevereiro, contra a Portuguesa, em Los Larios. Desde então, o jogador vinha se recuperando de um edema no joelho. O processo aconteceu rapidamente e, agora, ele vive a expectativa de retornar. Se não tiver condições, Nogueira será mantido na equipe.

Nesta terça, mais uma vez Abel fechou à imprensa o treino realizado no CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva. Na parte final da atividade, no entanto, Renato foi observado correndo em volta do gramado e até dando alguns toques na bola.

Se Renato está mais próximo do retorno, Diego Cavalieri deve seguir como desfalque no Fluminense para a semifinal diante do Madureira. Ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo, o goleiro não tem treinado e deverá ser novamente substituído por Júlio César.