Renato cobra rendimento de Carlos Alberto As vaias que o meia Carlos Alberto recebeu da torcida nos dois últimos jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro continuam sendo o assunto principal no clube. Na segunda-feira, o jogador havia culpado a diretoria pelo que vem acontecendo, por causa da indefinição em uma possível negociação com uma equipe do exterior. Nesta terça-feira, foi a vez do técnico Renato Gaúcho falar sobre o assunto. Ele admitiu que o atleta caiu de rendimento na competição. ?Tive uma conversa com o Carlos Alberto. Dou conselhos e uso a experiência para que ele possa nos ajudar nesta reta final do Brasileiro?, disse Renato. ?Mas quem entra em campo é o atleta. Portanto, cabe a ele mudar esta situação.? O treinador espera que a passagem do jogador pela seleção brasileira sub-23 possa ?fazer bem? a Carlos Alberto.