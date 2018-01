Renato comemora 8 anos do gol de barriga O famoso gol de barriga de Renato Gaúcho, na final do Campeonato Carioca de 1995, entre Fluminense e Flamengo, completou oito anos. Na ocasião, o jogador atuava pelo Tricolor e fez o gol da vitória nos minutos finais, após chute do meia Aílton. "Fica difícil não lembrar de tudo. Estava machucado e achava que ia desfalcar o time. Mas tinha certeza que ia jogar e ser campeão. E meu sonho se concretizou", afirmou Renato, agora técnico do Fluminense. Com relação à equipe que enfrenta o Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador ainda não definiu o companheiro de Romário. A tendência é a de que Renato opte por deixá-lo sozinho no ataque e escale os meias Lopes e Carlos Alberto para municiar o craque. Apesar disso, o atacante Sorato está na expectativa de voltar ao time titular. "Estou preparado para ajudar na conquista de mais uma vitória", disse o jogador, que não vê problemas em atuar ao lado de Romário.