Renato confessa que cavou o pênalti O meia Renato deixou escapar, nesta terça-feira, que o primeiro gol do Flamengo na vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, surgiu num pênalti inexistente. ?Foi claro que eu forcei a passagem. O zagueiro colocou o braço na frente e tirou minha velocidade. Acabei me jogando... me jogando não, caí e graças a Deus o juiz marcou a infração?, disse Renato, em entrevista à Rádio Globo. O árbitro em questão era o pernambucano Wilson de Souza Mendonça. Um dia após a vitória suada, o Flamengo viajou nesta terça para a Granja Comary, em Teresópolis, onde treinará até o fim do Campeonato Brasileiro, em busca de tranqüilidade para não ser rebaixado. A equipe rubro-negra treinará na manhã desta quarta na concentração oficial da seleção brasileira e, à tarde, seguirá para São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras, nesta quinta. Os jogadores do Flamengo aprovaram a mudança de ambiente. ?Vai ser bom para a gente ficar junto e só pensar em livrar o time do rebaixamento?, declarou o goleiro Diego.