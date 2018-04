Renato: confiante e ansioso no Sevilla Renato tem grande chance de ser um dos escolhidos nesta quinta-feira por Carlos Alberto Parreira para defender a Seleção Brasileira nos próximos dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas ao Mundial 2006 ? em 9 de outubro, contra a Venezuela (em Maracaibo), e no dia 13, frente à Colômbia (em Maceió). ?Estou bem confiante. Espero que realmente esteja nessa convocação. Seria mais um passo rumo ao meu maior objetivo, que é disputar uma Copa do Mundo?, ressalta o volante. Se depender do que tem feito pelo Sevilla no Campeonato Espanhol, Renato já pode ir preparando as malas para retornar ao Brasil no início de mês para jogar pela Seleção. Em pouco mais de um mês, o brasileiro tornou-se uma das atrações do time espanhol ao lado de Júlio Baptista e Daniel Alves: em três jogos pelo campeonato nacional, Renato marcou dois gols ? o primeiro, logo na partida de estréia (1 a 0 sobre o Albacete). De quebra, foi eleito o melhor jogador em campo pela revista ?Don Balon?. ?Perguntaram se eu ia marcar mais gols que o Júlio Baptista (36 gols, em 46 jogos). Eu deixei bem claro que não sou artilheiro.? O ex-jogador do Santos caiu como uma luva no meio-de-campo do Sevilla. Renato joga como segundo volante, caindo pelo lado esquerdo, e com liberdade para auxiliar o ataque. Uma posição bastante parecida com aquela em que atuava no Santos. Renato abriu mão de proposta mais tentadoras e optou por jogar na Espanha para não ser esquecido por Parreira. ?Recebi propostas da Ucrânia e da Rússia, mas preferi ganhar menos e jogar aqui na Espanha para continuar em evidência e ser lembrado para a Seleção Brasileira?, explica o jogador, que completou um ano de convocações. Papai - O volante está animado com as chances do Sevilla, tanto no Campeonato Espanhol como na Copa da Uefa. ?O objetivo é fazer uma campanha tão boa ou melhor do que a temporada passada. Se bobearem, brigar por uma vaga na Copa dos Campeões.? No início da semana, Renato ganhou mais um motivo para não parar de fazer gols. Na segunda-feira nasceu seu primeiro filho, Renatinho, com 46 centímetros e pesando pouco mais de 2,5 quilos. Ainda vai demorar um pouco, porém, para que o volante possa mimar Renatinho. ?A Lilian, minha mulher, e a minha sogra só vão mudar para a Espanha em novembro?, completou.