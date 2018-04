Renato confirma contratações de Washington e Dodô

No domingo, o Fluminense faz amistoso de luxo contra o Santos, na Vila Belmiro, uma vez que ambas as equipes já estão classificadas para a Taça Libertadores. Justamente por isso, a partida é vista como uma boa prévia de um possível confronto no torneio continental. "É sempre bom conhecermos mais um pouco dos adversários", disse o zagueiro Thiago Silva, que demonstra ansiedade para disputar a sua primeira Libertadores. NOVA DUPLA? E os centroavantes Dodô e Washington serão os novos companheiros de Thiago. O técnico Renato Gaúcho confirmou a contratação dos reforços e ainda antecipou que o Fluminense irá trazer mais dois atacantes de peso. "A Libertadores é uma competição muito difícil. Nosso elenco é bom mas ainda é muito verde. Precisamos de jogadores cascudos para ambicionar vencer a competição", disse Renato, que julga que se o time tivesse um goleador este ano teria disputado o título do Brasileiro.