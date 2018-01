Renato critica atuação do Fluminense Apesar da classificação do Fluminense para as oitavas-de-final da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo-PI, o técnico Renato Gaúcho quer mais atenção na partida deste sábado contra o Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador criticou a atuação do time e vai promover o retorno dos meias Alex Oliveira e Djair, poupados na partida contra a equipe piauiense. Para este jogo, Renato terá um sério problema para armar a zaga do time. Zé Carlos sofreu um estiramento e Rodolfo sente dores na coxa. Com isso, o treinador só conta com César e terá que improvisar algum jogador na posição. Com relação à renovação do contrato do atacante Fábio Bala, a situação deve ser definida nesta sexta-feira.