Renato critica recuperação de Fred no Fluminense

"Ninguém me passa nada, eu não sei nada do Fred. Vocês (imprensa) estão sabendo mais do que eu", reclamou Renato quando indagado sobre a reintegração do atacante ao restante do elenco, no período de treinamentos que o time fará em Itu, a partir de domingo.

"Eu só vou começar a pensar no jogador quando ele for entregue a mim. Gostaria muito que ele estivesse aqui, mas não está e não vai viajar. Tem que aparecer, né", resmungou.

A saída de Simoni, bem quisto nas Laranjeiras, foi mais um fato a revelar o racha político no clube. A decisão partiu do vice de futebol, Tote Menezes, após o polêmico acerto com o equatoriano Urrutia, reprovado nos exames médicos e depois contratado quando o médico garantiu sua rápida recuperação. "Não deixei o Fluminense, fui retirado do clube. Recebi uma ligação do Branco e ele disse que era ordem do Tote", comentou Simoni.