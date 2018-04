Renato cumpre 'promessa' e vai escalar Grêmio reserva contra o Atlético-PR

Depois da derrota para o Botafogo no fim de semana passado, o técnico Renato Gaúcho anunciou que escalaria a "garotada" do Grêmio para a sequência do Campeonato Brasileiro. E ao menos neste domingo, diante do Atlético-PR, na Arena, ele cumprirá a promessa, conforme indicou no treino desta sexta-feira.

Renato fechou a atividade à imprensa, mas a assessoria do Grêmio informou que os titulares sequer trabalharam no gramado. Eles ficaram realizando um treino específico no vestiário, enquanto o treinador esboçou o time reserva que vai pegar o rival paranaense neste domingo.

"Infelizmente, não é possível colocar sempre a mesma equipe, a mais forte, para o Brasileiro, porque seria suicídio. Vez ou outra, estoura um jogador mesmo poupando, porque eles estão no limite. Então, uma equipe segue brigando no Brasileiro e outra disputa a Copa do Brasil e a Libertadores, que são caminhos mais curtos para um título", explicou o técnico tricolor após a atividade.

Momentos depois, a lista de relacionados do Grêmio para o duelo foi divulgada, e veio a confirmação. Nenhum dos 11 jogadores que atuaram como titulares na vitória sobre o Cruzeiro quarta-feira, na Copa do Brasil, foi relacionado para encarar o Atlético-PR. Assim, a "garotada" terá mais uma chance de mostrar serviço a Renato.

O treinador, no entanto, garantiu que a opção de escalar os reservas no Brasileiro não significa que o Grêmio abriu mão da competição. Renato reafirmou a confiança em todo o seu elenco e confia que o time gaúcho possa cortar os oito pontos de diferença - 47 a 39 - para o Corinthians, que ainda tem um jogo a menos.

"Sempre falei para vocês que o Grêmio, enquanto tiver chances de brigar pelo título, vai brigar. Uma coisa é não conseguir colocar sempre a mesma equipe para jogar todos os jogos, outra é desistir da competição. Nunca falei que o Grêmio desistiu do Brasileiro. Vai brigar com outra equipe, na qual eu confio também. O Grêmio tem condições, é o vice-líder", considerou.

Como o treino foi fechado, Renato não confirmou a escalação que vai entrar em campo no domingo. A tendência, porém, é que o Grêmio jogue com: Paulo Victor; Léo Moura, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Kaio, Fernandinho, Lincoln e Everton; Batista (Leonardo).

Confira a lista de relacionados do Grêmio para domingo:

Goleiros: Bruno Grassi e Paulo Victor

Zagueiros: Bressan e Bruno Rodrigo

Laterais: Conrado, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira

Meio-campistas: Jailson, Jean Pyerre, Jeferson Negueba, Kaio, Lincoln, Machado e Patrick

Atacantes: Batista, Beto da Silva, Dionathã, Everton e Fernandinho