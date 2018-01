Renato dá ultimato no Fluminense O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, estava visivelmente irritado na reapresentação dos jogadores, nesta segunda-feira, nas Laranjeiras. O treinador está decidido a afastar qualquer atleta que estiver desaminado e que não esteja "dando tudo de si" para ajudar o Tricolor a escapar do rebaixamento à Segunda Divisão. "Nesta terça vou conversar com eles de novo e darei um ultimato. Quem está sem disposição pode deixar o Fluminense", afirmou Renato, destacando que não faz distinção de idade, salário ou nome. "Para mim, são todos iguais. Quero total empenho e dedicação em campo." O treinador deve realizar diversas modificações na equipe para a partida contra o Guarani, sábado, em Campinas.