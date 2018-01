Renato defende Romário no Fluminense O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, resolveu defender o atacante Romário, muito criticado por suas fracas atuações nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Como tem feito constantemente, o treinador deixou claro que confia no craque para ajudar o Tricolor a fugir da zona de rebaixamento. "Infelizmente, no Brasil, as pessoas esquecem muito rápido o que alguns jogadores fizeram pelo futebol", afirmou Renato. "O Romário não corre mais como um garoto, mas ainda tem um grande poder de decisão." De acordo com o treinador, o atacante também é importante porque orienta os mais jovens dentro de campo. O Fluminense volta a campo nesta quarta, para enfrentar o Corinthians, no Maracanã.