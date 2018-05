Renato destaca personalidade do Santos em clássico

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Santos, o volante Renato elogiou a atuação da equipe após o empate sem gols com o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque. Para o jogador, a única coisa que faltou para a equipe foi o gol.

"O time foi muito bem. Conseguimos nos impor diante de um adversário difícil. Tivemos personalidade e faltou apenas o gol. Jogando fora de casa, não foi um resultado ruim, mas poderíamos ter saído do jogo com a vitória pelo volume de jogo que apresentamos", analisou o meia. "Estamos evoluindo e a gente sabe disso. É normal essa oscilação", completou.

A novidade do Santos no clássico foi a presença do meia Serginho entre os titulares. O jogador aprovou sua atuação e espera por mais oportunidades. "A experiência foi boa, ainda mais por ser um clássico. Fiquei feliz, porque o time jogou bem e só faltou o gol, mas faz parte. Estamos de parabéns pela atuação", comentou.

Serginho jogou caindo mais pelas pontas e pode ter conquistado a vaga, que claramente está em aberto. "Treinei bastante fazendo essa função, jogando na ponta e vindo mais para o meio. Espero ter mais chances nesta posição", projetou.

O time alvinegro jogará mais uma vez em São Paulo na próxima rodada. A equipe alvinegra, agora como mandante, vai receber o Mogi Mirim, no estádio do Pacaembu, na quinta-feira.