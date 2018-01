Renato deve escalar Jadílson contra Fla O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, disse nesta quarta-feira que pretende escalar no clássico de domingo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, praticamente o mesmo time que goleou o Rubro-Negro, por 3 a 0, ainda pela fase de classificação do Carioca. A única alteração seria a entrada do lateral-esquerdo Jadílson. Na ocasião, ele estava suspenso. ?Espero que a equipe repita a atuação desta partida. Mas não podemos esquecer que o Flamengo quer dar o troco pelas derrotas no Carioca", afirmou Renato. Caso opte por esta formação, o treinador barrará os meias Alex Oliveira e Djair. Os substitutos seriam Marciel e Zada. No ataque, Fábio Bala, de contrato renovado, tem presença garantida.