Renato deve mudar o esquema no Flu A falta de ritmo do lateral-esquerdo Leonardo Inácio e dos meias Zada e Fernando Diniz é a principal preocupação do técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, que está com vários problemas para escalar o time para a disputa da semifinal do Campeonato Carioca. O treinador ainda precisa resolver quais serão os substitutos do lateral Jancarlos e do meia Carlos Alberto, que estão na seleção sub-20. A ausência dos jogadores e a volta dos três contundidos deverão forçar Renato a adotar uma nova formação tática para o Fluminense. O treinador não revelou, mas a probabilidade é a de que o time atue no sistema 3-5-2.