Renato deve voltar ao Santos no clássico contra o Corinthians

O volante Renato deve ser o principal reforço do Santos para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogador sentiu um incômodo no tornozelo direito na última semana e não participou do empate contra o Atlético-PR, por 0 a 0, sábado, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, ele correu no gramado do CT Rei Pelé e deverá ser escalado para atuar ao lado de Thiago Maia e Lucas Lima no meio-campo do Santos.

Todos os demais titulares também treinaram na reapresentação do time. O técnico Dorival Junior afirmou que não vai poupar os atletas nas próximas partidas. Entre os dias 19 e 29 de agosto, o Santos vai enfrentar o Corinthians duas vezes pelas oitavas de final da Copa do Brasil e fará mais duas partidas pelo Campeonato Brasileiro contra Avaí (em casa) e Cruzeiro (fora).

Embora a situação seja recorrente, o técnico Dorival Junior reclamou mais uma vez do calendário. "Nós vamos com o time que temos, nós vamos jogar a Copa do Brasil como se fosse um jogo de Brasileiro", diz Dorival.