Renato devolve confiança ao Vasco O Vasco terminará o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que se encerra no fim de semana, fora da zona de rebaixamento, algo pouco cogitado antes de Renato Gaúcho assumir o comando da equipe no lugar de Dário Lourenço. O treinador, porém, não quer elogios apenas para si. Compartilha com os jogadores o momento de alegria pela seqüência de três vitória seguidas no Nacional. "Eles ainda não ganharam nada, mas deram a volta por cima. Estão mais organizados, confiantes e com mais vontade de entrar em campo. A torcida já reconheceu isso e, por isso, nos apóia", declarou Renato Gaúcho, que, mesmo com a boa fase do Vasco, sonha com a contratação de um camisa 10. Sobre a fórmula que usou para mudar a postura da equipe cruzmaltina, Renato Gaúcho explicou: "Quase não tenho tempo para trabalhar a parte técnica e tática. Logo, converso bastante com os jogadores".