Renato diz que Flu não pensa no empate O técnico Renato Gaúcho garantiu que o Fluminense não vai tentar segurar o empate na partida contra o Juventude, domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro - a equipe só precisa de um ponto para fugir do rebaixamento. "Vamos atacar do primeiro minuto até o final do jogo. A melhor defesa é o ataque. Em momento algum vamos abdicar da vitória", afirmou. Mesmo assim, Renato Gaúcho reconhece que o Fluminense terá de tomar todo o cuidado com a sua defesa - é o segundo time que mais sofreu gols no Brasileiro (77), contra 85 do Bahia. "Vamos respeitar o Juventude o tempo todo e teremos que ter atenção com a marcação", lembrou o treinador. A necessidade de mais um ponto para não cair preocupa a todos no clube, revelou Renato Gaúcho. "Sabia que a gente iria sofrer até a última rodada", lamentou o técnico do Flu. Na manhã desta quarta-feira, o atacante Romário apareceu pela primeira vez nas Laranjeiras esta semana. Ele só realizou trabalhos físicos na sala de musculação e praticamente garantiu sua escalação no jogo decisivo. Já o zagueiro Rodolfo e o meia Carlos Alberto continuam se recuperando de contusão e ainda preocupam os médicos. A participação de ambos no coletivo de sexta-feira vai definir se eles terão ou não condições de enfrentar o Juventude.