Renato Duprat passa por constrangimento no embarque Renato Duprat, "homem forte" do futebol do Corinthians e um dos responsáveis pelo acerto da MSI com o clube, viajou nesta quarta-feira para Londres, mas passou por constrangimento no seu embarque. Duprat embarcar às 18h30 para Londres, num vôo da British Airwais que sairia do Aeroporto de Cumbica. Na operação de embarque, a Polícia Federal detectou três pendências de Duprat na Justiça Federal que o impediriam de embarcar. De acordo com Francisco Sabino, presidente do Sindicato dos Agentes da Polícia Federal de São Paulo, seu impedimento aconteceu no momento em que seu nome foi colocado no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos (Sinpi). O aparelho acusou que Duprat responde a três processos na Justiça Federal em São Paulo e São José dos Campos, sendo um deles por estelionato. Duprat então foi conduzido para averiguação no posto da PF no aeroporto e prestou esclarecimentos por cerca de uma hora. De acordo com Sabino, os agentes entraram em contato com a o Departamento da Justiça Federal de São Paulo e São José dos Campos e foram informados de que os processos foram arquivados. Liberado, Duprat conseguiu embarcar para Londres.