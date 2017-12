Renato é a dúvida do Corinthians O meia Renato, que vem jogando como lateral-esquerdo, é a mais recente dor de cabeça do técnico Tite. O jogador levou uma forte pancada no joelho direito durante o treinamento desta quinta-feira, no Parque Ecológico do Tietê, e virou dúvida para o jogo de domingo, contra o São Caetano, no ABC. O jogador já começou o tratamento médico e deve ser reavaliado nesta sexta-feira. Sua presença no treinamento coletivo programado para o Parque São Jorge, ainda é uma incógnita. Se Renato não treinar, dificilmente jogará domingo. Sorte de Zé Carlos, que, mesmo ameaçado pelo corte no final do ano, pode ganhar uma chance inesperada contra sua ex-equipe. Além de Renato, o Corinthians ainda não terá outros titulares. Edson e Anderson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, já estão fora. Fabinho e Filipe Alvim também correm o risco de não jogar. Fabinho sente dores no músculo adutor da coxa esquerda, e Filipe Alvim desgastou-se demais no último jogo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Os médicos Paulo de Faria e Fábio Novi ficaram preocupados, porque nenhum outro jogador sofreu tanto desgaste. Recomendaram alguns exames médicos. O treinamento desta sexta será fundamental. No de terça-feira, Tite não chegou a nenhuma conclusão. Bruno Octávio treinou no lugar de Fabinho. Rosinei e Fábio Baiano atuaram juntos nas meias. No ataque, Jô e Gil participaram só do primeiro tempo e foram poupados depois. Alessandro e Gil formaram a dupla de ataque na segunda parte do treino, mas com toda certeza treinarão hoje no time de baixo. Antes do coletivo, Tite reuniu todo o grupo para uma conversa. De saída do clube do Parque São Jorge, o técnico pediu aos jogadores dedicação máxima nos quatro jogos que ainda restam ao Corinthians neste Campeonato Brasileiro: São Caetano (fora), Vasco (em casa), Botafogo-RJ (fora) e Figueirense (casa). Apesar dos vários problemas para definir a equipe, o técnico continua bem otimista. Espera que, ao menos, o Corinthians repita o desempenho do primeiro turno contra esses mesmos adversários: não perdeu para nenhum.