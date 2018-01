Renato e Carlos Alberto fazem as pazes Enquanto espera pela volta ao artilheiro Romário, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, conversou nesta segunda-feira com o meia Carlos Alberto, na tentativa de desfazer o mal-entendido entre os dois. O jogador é considerado a principal revelação tricolor nos últimos tempos e se desentendeu com o treinador após a vitória sobre o Atlético-PR, no sábado. Na ocasião, Renato criticou Carlos Alberto por não atender suas ordens táticas. ?Sou pago para corrigir os erros. Expliquei para o Carlos Alberto que ele tem tudo para estar na seleção mas, às vezes, lá não vai encontrar a mesma paciência que tenho aqui." A diretoria do Fluminense já dá como certa a contratação de Romário. A expectativa é a de que o atacante reestréie pelo clube no dia 14, contra o Goiás, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O clube, inclusive, já mandou uma camisa tricolor para que o desembarque do atleta no Rio. A previsão é a de que ele chegue dia 9. Nesta segunda, Romário marcou dois dos três gols de um combinado com vários jogadores da seleção brasileira de 1994, contra a Roma, na despedida do zagueiro Aldair, de 37 anos, do clube italiano. O confronto terminou empatado por 3 a 3.