Renato e Flu: próximos de um acordo A situação do técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, e de seu auxiliar, Ricardo Rocha, deve ser resolvida até o fim de semana. Ambos tiveram uma reunião com a diretoria tricolor, mas o acordo ainda não foi acertado. O vice-presidente de Futebol do clube, Marcelo Penha, disse que há pressa para o término das negociações, porque a reformulação do elenco precisa ser iniciada. O meia Yan, um dos jogadores com término de contrato no dia 31, acredita que não vai haver problemas para a sua renovação. Ele é dono do passe e descartou a possibilidade de ser utilizado como "moeda de troca". "Gosto do clube, estou adaptado e não vejo empecilhos para continuar aqui. As conversas devem começar esta semana." Para Yan, a diretoria do Fluminense está certa ao dar prioridade à renovação do contrato de Renato. "Ele arrumou o grupo e levantou nossa moral. Mesmo com muitos problemas, fizemos uma boa campanha e acho que poderíamos ter sido campeões."