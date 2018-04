Renato e Wagner devem ser titulares do Fluminense no clássico contra o Flamengo O Fluminense teve treino em dois turnos nesta quarta-feira, nas Laranjeiras. Os titulares, porém, foram a campo somente na parte da manhã e no treinamento o técnico Enderson Moreira sinalizou que deverá manter a mesma equipe que enfrentou o Corinthians para o clássico contra o Flamengo, neste domingo, no estádio do Maracanã. Assim, Renato e Wagner deverão permanecer entre os titulares.