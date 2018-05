Renato elogia desempenho dos reservas do Grêmio: 'Eles deram conta do recado'

O técnico Renato Gaúcho não escondeu a satisfação com o fato de que o Grêmio venceu o Goiás por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, em sua arena, mesmo sendo escalado com uma formação considerada reserva, e assegurou com tranquilidade a sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

"O mais importante de tudo é que nós conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Tivemos altos e baixos durante os 90 minutos. Mais altos do que baixos. Conseguimos finalizar várias vezes, conseguimos fazer três gols. Sabíamos que não poderíamos mostrar o mesmo futebol que a outra equipe (considerada titular) vem jogando, até por causa do ritmo de jogo, mas o mais importante de tudo foi a credibilidade que nós passamos para esta equipe, afinal estávamos disputando uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva.

O comandante optou por poupar os titulares porque o Grêmio enfrentará o Internacional no clássico deste sábado, às 16 horas, novamente em seu estádio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e já na terça-feira terá pela frente o Monagas, na Venezuela, pela Copa Libertadores.

Pesou também o fato de que o Grêmio já havia vencido o duelo de ida do mata-mata com o Goiás por 2 a 0, em Goiânia, antes de confirmar a sua classificação em Porto Alegre.

"No fundo, eles (reservas) deram conta do recado. Estão de parabéns, me agradaram bastante. Falei que as oportunidades iam chegar. E esta chegou até em um momento delicado. Mas eles conseguiram ganhar e estão de parabéns também", completou Renato.

O Grêmio aguarda a definição do seu próximo adversário na Copa do Brasil, que ainda não concluiu as suas oitavas de final, e na próxima terça o time terá a chance de assegurar classificação à fase seguinte da Libertadores, com uma rodada de antecipação, em caso de vitória fora de casa.

Com oito pontos, os atuais campeões continentais lideram o Grupo A, enquanto o Cerro Porteño é o vice-líder, com sete, enquanto o Defensor Sporting é o terceiro colocado, com quatro, e só pode chegar ao máximo de dez pontos nas duas últimas rodadas, sendo que os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final. O Monagas, com apenas três pontos, é o lanterna da chave.