Renato elogia sistema defensivo do Grêmio, mas admite que jogo foi 'muito ruim'

O técnico Renato Gaúcho até aprovou o desempenho do time reserva do Grêmio neste domingo, no empate sem gols com o Atlético Paranaense, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda assim, como de costume, ele foi sincero ao ser questionado sobre a qualidade do jogo.

"Um jogo de poucas oportunidades, tecnicamente um jogo ruim, mas faz parte. Somamos mais um ponto no campeonato", apontou Renato, antes de reforçar sua insatisfação com o nível técnico da partida.

"Tínhamos uma equipe que estava totalmente modificada contra uma que estava em ascensão no campeonato. Acredito que, pelo que aconteceu no jogo, o empate ficou de bom tamanho. As equipes não criaram e, pelo menos na minha opinião, tecnicamente, o jogo foi muito ruim", acrescentou.

Embora insatisfeito com o nível da partida, o técnico elogiou o Grêmio, especialmente pela atuação do sistema defensivo. "O Atlético Paranaense vem de uma ascensão no campeonato, vem de quatro vitórias, e praticamente eles não criaram, mesmo com a nossa equipe totalmente modificada. Não só o Bressan, mas o Bruno também foi muito bem, todo o sistema defensivo foi."

Com os titulares descansados, o Grêmio se concentra agora no importante duelo de quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão, na volta das semifinais da Copa do Brasil. Os gaúchos venceram o primeiro jogo por 1 a 0.