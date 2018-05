Renato enaltece Grêmio e ironiza atuação do Internacional: 'Time de 2ª divisão'

O empate sem gols contra o Internacional, em casa, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, não abalou o técnico Renato Gaúcho. Feliz com a atuação do Grêmio, ele enalteceu o desempenho de seus jogadores. E foi irônico ao avaliar a postura do adversário.

"Foi um time de primeira divisão contra um time de segunda divisão. Da maneira como o Internacional se comporta, e tem todo direito, eu não estaria nada satisfeito se fosse torcedor deles", criticou o técnico do Grêmio, lembrando que o rival disputou a Série B no ano anterior.

Renato, em seguida, reforçou a avaliação e assegurou que o seu torcedor ficou contente com a postura ofensiva do time. "Cada um precisa colocar em campo seu time da maneira que quiser. Só fico surpreso porque o Internacional é grande, tem uma grande torcida", pontuou. "Eles têm todo direito de jogarem da maneira que quiserem. E da maneira que podem. Só me coloco no lugar do torcedor deles. O meu torcedor está feliz."

Reforçando o tom de ironia, o técnico afirmou posteriormente que estava apenas aconselhando o rival. "Para falar a verdade, essa crítica que estou fazendo é construtiva. O Internacional é grande, tem uma grande torcida e merece jogar mais para frente."

Por fim, Renato enalteceu a atuação de sua equipe e opinou que o Grêmio merecia a vitória. "O Grêmio teve 75% de posse da bola. Esta aí a prova que meu time sempre busca jogar e busca o gol. Mas, infelizmente, a bola não entrou", completou.