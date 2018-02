Renato escolhe substitutos no Vasco O técnico Renato Gaúcho já começou a escolher os substitutos do lateral-esquerdo Diego e do meia Robson Luis, que estão suspensos e serão desfalques do Vasco na partida contra o Santos, na quarta-feira. Jorginho Paulista e o meia Osmar devem ficar com as vagas. A surpresa em São Januário nesta segunda-feira foi a presença de Romário, que treinou e participou normalmente do coletivo. Apesar disso, os titulares perderam por 2 a 0.