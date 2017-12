Renato diz que Robinho vai se sentir em casa ao retornar para o Santos

Jogador mais experiente do elenco do Santos, o meia Renato espera ansiosamente pelo retorno de Robinho ao clube. O atacante negocia a volta após deixar o Guangzhou Evergrande, da China, e chegaria de graça ao clube onde apareceu para o futebol mundial e que estará bem parecido com o que deixou em junho de 2015.

Renato, como bom anfitrião, promete receber os dois ex-companheiros de braços abertos e avisa que ambos estarão retornando para um clube que pouco mudou desde a saída deles. Em relação ao time do ano passado, até o momento deixaram o clube o zagueiro Werley e o atacante Marquinhos Gabriel e chegaram os atacantes Paulinho e Joel.

“O ambiente é o mesmo. Está quase todo mundo ainda aqui e ele (Robinho) vai estar em casa. Nós conversamos e queremos que ele volte, mas é uma decisão dele. Se voltar, será recebido de braços abertos”, disse o meia de 36 anos.

Renato inicia mais uma temporada em sua carreira e sem planos de aposentadoria. O jogador tem um histórico de se cuidar bastante e ter um bom preparo físico, por isso acredita que ainda conseguirá atuar por mais alguns anos.

“Não sei se vou chegar jogando na idade do Zé Roberto (41 anos), porque ele é meio sobre-humano, mas espero ajudar em alto nível. Não adianta querer e as pernas não obedecerem”, disse, aos risos, o meia que deve iniciar o ano como titular da equipe santista.