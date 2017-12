Renato está indo para o Bayern de Munique O volante Renato está indo para o Bayern de Munique e aos torcedores santistas resta o consolo de que, não dando certo a transferência, ele ficará na Vila Belmiro, já que não cogita em trocar o Santos por outro clube brasileiro. Por outro lado, o zagueiro André Luís concluiu a negociação de seu novo contrato e só falta assinar o documento. Nesta terça-feira à noite, durante a posse do presidente Marcelo Teixeira, o diretor de Futebol, Francisco Lopes, informou que não sabia da situação exata do meia Fabiano, que fechou contrato com o Albacete. "Houve essas notícias e não conseguimos fazer um contato com ele para saber da veracidade da informação", disse o dirigente. Enquanto a renovação do contrato do lateral Léo está sendo considerada como certa na Vila Belmiro, a do goleiro Fábio Costa ficou mais complicada e o jogador pode deixar o Santos.