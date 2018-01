Renato está preocupado com pendurados O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, está preocupado com o excesso de jogadores pendurados com dois cartões amarelos. São sete no total: o goleiro Roberto, o lateral-direito Vagner Diniz, o zagueiro Alemão, o lateral-esquerdo Diego, os meias Fernandinho e Abedi, além do atacante Alex Dias. O treinador, porém, afirmou que não quer ver ninguém ?tirando o pé? no jogo contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. ?Antes de eu chegar, havia muita gente pendurada e não se fazia falta com medo de ficar fora de uma partida e, conseqüentemente, perder a vaga de titular. Não aceito isso. Tem que parar as jogadas, se necessário?, declarou Renato Gaúcho.