Renato faz mistério para enfrentar Flu O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, insistiu em manter em segredo a escalação e a formação tática para o clássico contra o Fluminense, domingo. E, para despistar, vale até elogiar o treinador adversário Abel Braga. Gaúcho já elegeu Braga como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. ?Pelo trabalho que ele fez no Fluminense este ano é o melhor técnico, por isso, está de parabéns?, disse o treinador vascaíno. ?Gosto da maneira ofensiva como o Abel arma a equipe.? Apesar dos elogios, Gaúcho afirmou que não vai revelar a escalação do time para poder ?dificultar? o trabalho de Braga. O treinador está levando tão a sério a atitude que nem mesmo um coletivo ou trabalho tático foi realizado durante a semana para não dar pistas da equipe que entrará em campo domingo. E, para aumentar o mistério, hoje o técnico do Vasco ganhou mais uma opção defensiva. O zagueiro Fábio Braz foi absolvido durante seu julgamento na 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da expulsão no confronto contra o Corinthians.