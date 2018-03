Renato fecha último treino do Grêmio e não confirma Luan no Gre-Nal

O técnico Renato Gaúcho fez mistério na manhã deste sábado e fechou a maior parte do último treino do Grêmio antes do Gre-Nal, marcado para este domingo, no Beira-Rio, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

+ Leia mais notícias sobre o Grêmio

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Gaúcho

+ Recuperado, Luan treina outra vez e será relacionado no Grêmio para o clássico

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A grande dúvida em relação ao time gremista gira em torno da escalação do atacante Luan, que treinou normalmente nesta sexta e sábado, mas não foi confirmado por Renato Gaúcho entre os titulares. O atacante sofreu um edema muscular na coxa direita que o afastou das últimas partidas, mas já está recuperado e a tendência é que vá para o jogo.

O lateral Madson, fora da última partida contra o São Paulo-RS, também participou da atividade deste sábado e deve voltar à equipe titular. Certo é que Léo Moura, em recuperação de lesão muscular, e Maicosuel, com lesão no tornozelo, não enfrentarão o Internacional. Artur, que voltou aos gramados na última quarta-feira depois de mais de três meses afastado, também está entre os relacionados.

Se Luan voltar ao time, entrará na vaga de Jael ou, então, de Cícero, que tem atuado mais adiantado. Assim, a escalação do Grêmio para o clássico com o Inter deve ter a seguinte formação: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson, Ramiro, Luan (Jael) e Everton; Cícero.

O clássico é de extrema importância para a equipe, já que precisa da vitória para confirmar sua vaga na próxima fase do Estadual. No momento, o time de Renato Gaúcho é o último time dentro da zona de classificação às quartas de final, com 13 pontos, um a mais do que o Juventude, que também briga para passar de fase.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Madson, Leonardo, Cortez e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Paulo Miranda e Bressan.

Volantes: Maicon, Jailson, Arthur, Cícero e Michel.

Meias: Ramiro, Alisson, Lima, Thaciano, Thonny Anderson e Vico.

Atacantes: Luan, Everton, Jael, Hernane e Lucas Poletto.