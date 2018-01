Renato Gaúcho acerta retorno ao comando do Fluminense Depois de comandar por quase dois anos o Vasco, Renato Gaúcho acertou nesta terça-feira com o Fluminense e será o quarto técnico do clube em 2007. Com o treinador chegou às Laranjeiras o auxiliar Alexandre Mendes, que em São Januário trabalhou como preparador físico. Ambos assinaram contrato até o final de 2008. A apresentação de Renato Gaúcho nas Laranjeiras foi marcada para quinta e ainda não está decidido se ele viajará para Salvador para poder acompanhar nesta quarta o confronto entre Fluminense e Bahia, pela Copa do Brasil. Esta será a quarta passagem do treinador pelo clube carioca. No total, ele comandou o Tricolor por em 73 jogos. Foram 32 vitórias, 16 empates e 25 derrotas. O time marcou 120 gols e sofreu 113. Na primeira vez em que comandou o Fluminense, Renato Gaúcho ainda atuava como jogador e dirigiu a equipe por duas ocasiões em duas ocasiões no Campeonato Brasileiro de 1996. Em 2002, assumiu o time em setembro e terminou o Nacional em 4º lugar. Deixou as Laranjeiras em julho de 2003 e retornou ao clube para dirigir o restante do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. ?A satisfação é enorme. Espero que a gente possa se ajudar, porque a situação está difícil?, disse o atacante Alex Dias. ?Estou acostumado a chamar ele de papai. No Vasco me deu a maior força.? Antes de Renato Gaúcho, já treinaram o Fluminense em 2007: Paulo César Gusmão, Joel Santana e Vinícius Eutróprio (interinamente). Atualizado às 18h56 para acréscimo de informações