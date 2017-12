Renato Gaúcho acha que Vasco está livre Para o técnico Renato Gaúcho, não existe mais a possibilidade de o Vasco cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Após a vitória de domingo sobre o São Caetano, o time carioca assumiu a 15ª colocação, com 46 pontos ? cinco de vantagem para o 19º colocado, o Figueirense, que está na zona de rebaixamento. ?Cheguei ao Vasco em uma situação difícil e, graças ao grupo, demos a volta por cima. Agora, se algumas pessoas ainda duvidavam do Vasco na primeira divisão, espero que tenham mudado de idéia?, disse Renato Gaúcho. De acordo com o técnico, a meta do Vasco continua sendo a classificação à Copa Sul-Americana. Mas, para conseguir a vaga, o time precisa terminar ao menos na 11ª posição, atualmente ocupada pelo Botafogo, com 50 pontos. ?Continuo sonhando alto, com a Sul-Americana. Penso grande?, avisou Renato Gaúcho. ?E acho que ontem, os jogadores deram uma demonstração de que esse sonho é possível de ser realizado.?