Renato Gaúcho admite vantagem: 'O Grêmio só perde o título para ele mesmo'

O técnico Renato Gaúcho reconheceu que o Grêmio está muito próximo de conquistar a taça do Campeonato Gaúcho. Após a goleada sobre o Brasil de Pelotas por 4 a 0 no domingo, na Arena, o treinador afirmou que o time tricolor só deixará escapar o título para ele mesmo.

"Só o Grêmio tira o título do Grêmio", afirmou. Mas para justificar que o torneio ainda está em aberto, Renato citou como exemplo o clássico contra o Internacional pelas quartas de final. O Grêmio venceu o jogo de ida por 3 a 0, mas se complicou na volta e viu o arquirrival fazer 2 a 0.

"Faltou pouco (para acontecer a virada) da outra vez. Aprendemos com isso. Se o Grêmio entrar determinado, será muito difícil o Brasil tirar o título. Mas se você entra relaxado e sentado na vantagem, isso pode ocorrer", prosseguiu.

Renato sabe que o Brasil de Pelotas sairá para o jogo no duelo de volta, marcado para o próximo domingo, às 16h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Mas avisou que o Grêmio não mudará sua postura em campo. "Vamos fazer de conta que o jogo está 0 a 0 e vamos lá para ganhar. O Brasil vai buscar a vitória e o Grêmio, como sempre, também vai buscar a vitória.

O Grêmio teve a vitória facilitada no domingo graças a expulsão de Éder Sciola ainda no primeiro tempo. A goleada veio após o intervalo. Everton abriu o placar logo no primeiro minuto. Alisson ampliou. Everton fez o terceiro e Ramiro cobrou falta de longe e contou com a colaboração do goleiro para fechar a conta.

Com o 4 a 0 no placar no jogo de ida, o time tricolor pode perder a volta por até três gols de diferença que será campeão. Mas antes da decisão do Gaúcho, o Grêmio entra em campo pela Libertadores. Na quarta-feira, às 19h15, receberá o Monagas, da Venezuela, na Arena, pela segunda rodada do Grupo A.